Премьер Украины вылетел в Ивано-Франковскую область из-за наводнений

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Глава украинского правительства Денис Шмыгаль вылетел в Ивано-Франковскую область в связи с произошедшими в регионе наводнениями. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Премьер Украины вылетел в Ивано-Франковскую область из-за наводнений
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По его словам, на Прикарпатье, в Буковине и Закарпатье произошли ужасные наводнения.

«Вылетаю в Ивано-Франковскую область, чтобы на месте скоординировать деятельность органов власти в преодолении последствий непогоды», — приводит его слова РИА Новости.

Также он опубликовал видео, на котором он садится в самолёт вместе с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым.

Ранее в ГСЧС Украины сообщили, что из-за непогоды в западных областях страны подтоплены 187 населённых пунктов.

В результате сильных ливней в Ивано-Франковской и Черновицкой области погибли три человека.

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