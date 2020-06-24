Премьер Украины вылетел в Ивано-Франковскую область из-за наводнений

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль вылетел в Ивано-Франковскую область в связи с произошедшими в регионе наводнениями. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

По его словам, на Прикарпатье, в Буковине и Закарпатье произошли ужасные наводнения.

«Вылетаю в Ивано-Франковскую область, чтобы на месте скоординировать деятельность органов власти в преодолении последствий непогоды», — приводит его слова РИА Новости.

Также он опубликовал видео, на котором он садится в самолёт вместе с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым.

Ранее в ГСЧС Украины сообщили, что из-за непогоды в западных областях страны подтоплены 187 населённых пунктов.

В результате сильных ливней в Ивано-Франковской и Черновицкой области погибли три человека.