Премьер Украины вылетел в Ивано-Франковскую область из-за наводнений
- globallookpress.com
По его словам, на Прикарпатье, в Буковине и Закарпатье произошли ужасные наводнения.
«Вылетаю в Ивано-Франковскую область, чтобы на месте скоординировать деятельность органов власти в преодолении последствий непогоды», — приводит его слова РИА Новости.
Также он опубликовал видео, на котором он садится в самолёт вместе с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым.
Ранее в ГСЧС Украины сообщили, что из-за непогоды в западных областях страны подтоплены 187 населённых пунктов.
В результате сильных ливней в Ивано-Франковской и Черновицкой области погибли три человека.