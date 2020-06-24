Из-за непогоды на западе Украины подтоплено 187 населённых пунктов

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В западных областях Украины сильные дожди стали причиной подтопления 187 населённых пунктов.
Из-за непогоды на западе Украины подтоплено 187 населённых пунктов
  • globallookpress.com

«Интенсивные осадки в течение 22—23 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, во Львовской и в Закарпатской областях», — говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 24 июня подтоплено 187 населённых пунктов: 161 в Ивано-Франковской области, 15 — в Черновицкой и восемь — во Львовской.

Накануне сообщалось, что Черновицкая и Ивано-Франковская области на западе Украины попали в зону паводка из-за сильных ливней, погибли три человека.

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