Из-за непогоды на западе Украины подтоплено 187 населённых пунктов

В западных областях Украины сильные дожди стали причиной подтопления 187 населённых пунктов.

«Интенсивные осадки в течение 22—23 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, во Львовской и в Закарпатской областях», — говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 24 июня подтоплено 187 населённых пунктов: 161 в Ивано-Франковской области, 15 — в Черновицкой и восемь — во Львовской.

Накануне сообщалось, что Черновицкая и Ивано-Франковская области на западе Украины попали в зону паводка из-за сильных ливней, погибли три человека.