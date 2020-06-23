В Прикарпатье из-за сильных ливней погибли три человека

Черновицкая и Ивано-Франковская области на западе Украины попали в зону паводка из-за сильных ливней, погибли три человека.

«Прикарпатье страдает от сильных ливней. В Ивано-Франковской области погибли три человека», — приводит ТАСС сообщение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что утонула пожилая женщина, упавшая в бурный ручей, а также погибли водитель и пассажирка автомобиля, который смыло с дороги в реку.

Из-за сильных ливней прорвало две дамбы на реке Черемош в Черновицкой области. В Ивано-Франковской области сильные ливни подтопили шесть районов.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске ввели режим ЧС после сильного ливня.