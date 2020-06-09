В Благовещенске ввели режим ЧС после сильного ливня
- © ГУ МЧС по Амурской области
Об этом говорится в сообщении городской администрации.
Отмечается, что в Благовещенске прошёл самый сильный ливень за всю историю метеонаблюдений на 8 июня.
По информации регионального гидрометцентра, в течение 12 часов в городе выпало 82 мм осадков — 90% от нормы июня.
В администрации добавили, что ливень такой интенсивности «признан опасным метеорологическим явлением». Синоптики заявили, что ливень можно назвать тропическим.
«Для проведения аварийно-восстановительных работ в городе введён режим ЧС», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее в трёх районах Красноярского края ввели режим ЧС из-за паводков.