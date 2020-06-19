Адвокат заявил об обжаловании задержания Бабарико

Короткая ссылка
Дмитрий Лаевский, адвокат претендующего на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, заявил, что задержание его подзащитного обжаловано.
Адвокат заявил об обжаловании задержания Бабарико
  • Reuters

«Ещё вчера задержание было обжаловано. Но поскольку в рамках нашей сегодняшней встречи со стороны клиента было подчёркнуто его принципиальное возмущение по поводу задержания, то мы также подали уже непосредственно в присутствии клиента жалобу на задержание», — цитирует его РИА Новости.

По словам адвоката, жалоба должна быть передана в суд органом, ведущим уголовный процесс.

Он также подчеркнул, что Бабарико намерен отстаивать свою правоту и не видит оснований для своего задержания.

Накануне правоохранительные органы Белоруссии задержали Бабарико, который ранее возглавлял Белгазпромбанк, а также его сына Эдуарда.

Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что преступные деяния фигурантов дела Белгазпромбанка создали угрозу национальной безопасности страны.

15 июня Национальный банк Белоруссии ввёл временную администрацию по управлению кредитным учреждением в ОАО «Белгазпромбанк».

По словам белорусского президента Александра Лукашенко, в рамках возбуждённого дела задержаны порядка 15 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить