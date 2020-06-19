Адвокат заявил об обжаловании задержания Бабарико

Дмитрий Лаевский, адвокат претендующего на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, заявил, что задержание его подзащитного обжаловано.

«Ещё вчера задержание было обжаловано. Но поскольку в рамках нашей сегодняшней встречи со стороны клиента было подчёркнуто его принципиальное возмущение по поводу задержания, то мы также подали уже непосредственно в присутствии клиента жалобу на задержание», — цитирует его РИА Новости.

По словам адвоката, жалоба должна быть передана в суд органом, ведущим уголовный процесс.

Он также подчеркнул, что Бабарико намерен отстаивать свою правоту и не видит оснований для своего задержания.

Накануне правоохранительные органы Белоруссии задержали Бабарико, который ранее возглавлял Белгазпромбанк, а также его сына Эдуарда.

Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что преступные деяния фигурантов дела Белгазпромбанка создали угрозу национальной безопасности страны.

15 июня Национальный банк Белоруссии ввёл временную администрацию по управлению кредитным учреждением в ОАО «Белгазпромбанк».

По словам белорусского президента Александра Лукашенко, в рамках возбуждённого дела задержаны порядка 15 человек.