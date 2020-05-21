На Украине отключили третий энергоблок Ровенской АЭС

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Третий энергоблок Ровенской АЭС на Украине отключили от сети и перевели в резерв.
На Украине отключили третий энергоблок Ровенской АЭС
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Об этом сообщает пресс-служба компании «Энергоатом».

«В связи с балансово-системным ограничением госпредприятия НАЭК «Энергоатом» в соответствии с согласованной заявкой 21 мая 2020 года в 13:15 отключён от сети и переведён в резерв энергоблок №3 Ровенской АЭС», — говорится в заявлении.

По данным пресс-службы, энергоблок будет находиться в резерве до 4 августа. 

В апреле третий энергоблок Ровенской АЭС уже отключался после срабатывания автоматики. Позднее он был вновь подключён к энергосети.

Ранее глава энергетического комитета украинского парламента Андрей Герус заявил, что общая мощность работающих блоков украинских АЭС упала до исторического минимума. По его словам, падение до данной отметки произошло после того, как был отключён третий энергоблок Южно-Украинской АЭС.

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