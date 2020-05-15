В Раде заявили о падении мощности работающих блоков украинских АЭС

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Глава энергетического комитета украинского парламента Андрей Герус заявил, что общая мощность работающих блоков украинских АЭС упала до исторического минимума.
В Раде заявили о падении мощности работающих блоков украинских АЭС
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пост Геруса в Facebook.

«Общая мощность работающих атомных блоков упала до 6780 МВт, это меньше, чем 49% от общей установленной мощности атомных электростанций. Это новый исторический минимум, такого никогда не было в истории Украины», — написал он. 

По его словам, падение до данной отметки произошло после того, как был отключён третий энергоблок Южно-Украинской АЭС.

Ранее Герус сообщал об отключении атомного блока №3 Ровенской АЭС. Позднее он был вновь подключён к энергосети.

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