На Украине подключили к сети третий энергоблок Ровенской АЭС

Пресс-служба НАЭК «Энергоатом» заявила о подключении к сети третьего энергоблока Ровенской АЭС.

Отмечается, что его подключили к сети после кратковременного отключения.

«В 00:51 30 апреля энергоблок №3 (ВВЭР-1000) Ровенской АЭС подключён к энергосети после кратковременного отключения 29 апреля из-за ошибочно сформированного сигнала защиты по потере возбуждения турбогенератора ТГ-5. По шкале INES событие квалифицируется уровнем «вне шкалы», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находилось в пределах действующих норм.

Ранее глава энергетического комитета украинского парламента Андрей Герус сообщил об отключении атомного блока №3 Ровенской АЭС.