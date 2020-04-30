На Украине подключили к сети третий энергоблок Ровенской АЭС
- РИА Новости
Отмечается, что его подключили к сети после кратковременного отключения.
«В 00:51 30 апреля энергоблок №3 (ВВЭР-1000) Ровенской АЭС подключён к энергосети после кратковременного отключения 29 апреля из-за ошибочно сформированного сигнала защиты по потере возбуждения турбогенератора ТГ-5. По шкале INES событие квалифицируется уровнем «вне шкалы», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находилось в пределах действующих норм.
Ранее глава энергетического комитета украинского парламента Андрей Герус сообщил об отключении атомного блока №3 Ровенской АЭС.