На Украине сообщили об отключении атомного блока Ровенской АЭС

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Глава энергетического комитета украинского парламента Андрей Герус сообщил об отключении атомного блока №3 Ровенской АЭС.
На Украине сообщили об отключении атомного блока Ровенской АЭС
  • РИА Новости

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пост Геруса в Facebook.

По его словам, 29 апреля в 20:05 атомный блок №3 Ровенской АЭС мощностью 1000 МВт был отключён от сети после срабатывания автоматики.

«Общая мощность работающих блоков «Энергоатома» упала до 7300 МВт. Ещё несколько месяцев назад на Украине работали блоки АЭС общей мощностью 11 400 МВт, что на 56% больше, чем сейчас», — написал он. 

По его словам, неработающие блоки «Энергоатома» будут замещены блоками угольных электростанций.

В феврале пресс-служба НАЭК «Энергоатом» сообщила об отключении четвёртого энергоблока Ровенской АЭС для проведения текущего планового ремонта.

Также в «Энергоатоме» заявили, что в ночь на 1 февраля на Ровенской АЭС по неизвестной причине произошло отключение третьего энергоблока.

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