На Ровенской АЭС произошло отключение третьего энергоблока
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».
«1 февраля 2020 года в 02:24 произошло отключение энергоблока №3 Ровенской АЭС от энергосети. Реакторная установка находится на 35% от номинальной мощности. Выясняются причины отключения», — указывается в заявлении.
Уточняется, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было и радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадке и прилегающей территории Ровенской АЭС находится в пределах действующих норм.
Ранее на Южно-Украинской АЭС в Николаевской области из-за срабатывания защиты автоматически отключился от сети энергоблок №3.
В октябре 2019 года пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины сообщила, что в работе первого энергоблока Запорожской АЭС произошёл сбой.