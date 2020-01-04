На Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока

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На Южно-Украинской АЭС в Николаевской области из-за срабатывания защиты автоматически отключился от сети энергоблок №3, сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».
На Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока
  • © А. Соломонов
  • РИА Новости

«4 января 2020 года в 05:04 (6:04 мск. — RT) энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключён от энергосети действием автоматической защиты. Причины срабатывания защиты выясняются», — говорится в заявлении.

Там отметили, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС — в пределах нормы.

В настоящее время функционируют два энергоблока суммарной мощностью 2040 МВт.

«Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет», — добавили в организации.

В конце декабря была восстановлена работа энергоблока Запорожской АЭС после сбоя.

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