На Украине подключили к сети энергоблок Запорожской АЭС после ремонта
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Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».
«В настоящее время в работе находятся пять энергоблоков Запорожской АЭС. На энергоблоке №3 идут вторые сутки планового капитального ремонта. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет», — указывается в заявлении.
Ранее пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины сообщила, что в работе первого энергоблока Запорожской АЭС произошёл сбой.
В июне Запорожская АЭС отключила энергоблок №5 от энергосети для проведения планового среднего ремонта.