На Украине подключили к сети энергоблок Запорожской АЭС после ремонта

Первый энергоблок Запорожской АЭС подключили к сети после завершения планового капитального ремонта.

Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».

«В настоящее время в работе находятся пять энергоблоков Запорожской АЭС. На энергоблоке №3 идут вторые сутки планового капитального ремонта. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет», — указывается в заявлении.

Ранее пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины сообщила, что в работе первого энергоблока Запорожской АЭС произошёл сбой.

В июне Запорожская АЭС отключила энергоблок №5 от энергосети для проведения планового среднего ремонта.