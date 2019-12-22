На Украине подключили к сети энергоблок Запорожской АЭС после ремонта

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Первый энергоблок Запорожской АЭС подключили к сети после завершения планового капитального ремонта.
На Украине подключили к сети энергоблок Запорожской АЭС после ремонта
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Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».

«В настоящее время в работе находятся пять энергоблоков Запорожской АЭС. На энергоблоке №3 идут вторые сутки планового капитального ремонта. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет», — указывается в заявлении.

Ранее пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины сообщила, что в работе первого энергоблока Запорожской АЭС произошёл сбой.

В июне Запорожская АЭС отключила энергоблок №5 от энергосети для проведения планового среднего ремонта.

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