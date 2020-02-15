На Ровенской АЭС отключили четвёртый энергоблок для ремонта

Пресс-служба НАЭК «Энергоатом» сообщила об отключении четвёртого энергоблока Ровенской АЭС для проведения текущего планового ремонта.

Об этом говорится на сайте компании.

«15 февраля 2020 года в 01:01 мск в соответствии с согласованной заявкой энергоблок №4 (ВВЭР-1000) Ровенской АЭС выведен в текущий ремонт для устранения замечаний. Ориентировочная дата завершения ремонта — 22 февраля 2020 года», — указывается в заявлении.

В настоящее время в работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 1800 МВт.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 февраля на Ровенской АЭС по неизвестной причине произошло отключение третьего энергоблока.