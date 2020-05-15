На Южно-Украинской АЭС отключили третий энергоблок

На Южно-Украинской АЭС третий энергоблок отключили от энергосети для ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба станции.

«Для устранения замечаний на электротехническом оборудовании главной схемы третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключён от энергосети. При переходных процессах отключения энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было», — говорится в заявлении.

Отмечается, что радиационная обстановка на атомной станции соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений.

Ранее глава энергетического комитета украинского парламента Андрей Герус сообщил об отключении атомного блока №3 Ровенской АЭС. Позднее он был вновь подключён к энергосети.