В Белоруссии сняли запрет на вывоз ряда медицинских товаров

Правительство Белоруссии сняло запрет на вывоз из страны марли, бинтов, ваты и медицинских масок.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на соответствующее постановление Совета министров.

Уточняется, что вывозить из страны медицинские маски можно лишь в том случае, если они белорусского производства.

По данным агентства, запрет на вывоз ряда медицинских товаров в Белоруссии был установлен в марте.

Ранее правительство России сняло временный запрет на экспорт средств индивидуальной защиты и масок. Позднее в Минпромторге пояснили, что Россия будет экспортировать эти товары только в страны Евразийского экономического союза.