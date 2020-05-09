В Белоруссии сняли запрет на вывоз ряда медицинских товаров
- Reuters
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на соответствующее постановление Совета министров.
Уточняется, что вывозить из страны медицинские маски можно лишь в том случае, если они белорусского производства.
По данным агентства, запрет на вывоз ряда медицинских товаров в Белоруссии был установлен в марте.
Ранее правительство России сняло временный запрет на экспорт средств индивидуальной защиты и масок. Позднее в Минпромторге пояснили, что Россия будет экспортировать эти товары только в страны Евразийского экономического союза.