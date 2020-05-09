В Белоруссии сняли запрет на вывоз ряда медицинских товаров

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Правительство Белоруссии сняло запрет на вывоз из страны марли, бинтов, ваты и медицинских масок.
В Белоруссии сняли запрет на вывоз ряда медицинских товаров
  • Reuters

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на соответствующее постановление Совета министров.

Уточняется, что вывозить из страны медицинские маски можно лишь в том случае, если они белорусского производства.

По данным агентства, запрет на вывоз ряда медицинских товаров в Белоруссии был установлен в марте.

Ранее правительство России сняло временный запрет на экспорт средств индивидуальной защиты и масок. Позднее в Минпромторге пояснили, что Россия будет экспортировать эти товары только в страны Евразийского экономического союза.

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