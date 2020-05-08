В Москве прокомментировали решение КС Молдавии по кредиту от России

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Решение Конституционного суда Молдавии о незаконности соглашения о кредите от России в размере €200 млн вызывает недоумение и сожаление, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.
В Москве прокомментировали решение КС Молдавии по кредиту от России
  • РИА Новости

«Недоумение — потому что, во-первых, с просьбой о кредите обратилась молдавская сторона, Россия никому ничего не навязывала. И, во-вторых, переговоры по соглашению велись открыто и транспарентно начиная с ноября 2019 года», — сказал он.

Замминистра добавил, что ход переговоров освещали молдавские СМИ и на том этапе никто не ставил вопрос об их конституционности.

Сожаление вызывает политизированное отношение к российскому кредиту, отметил Руденко.

«Справедливости ради стоит сравнить условия займов, которые Кишинёв получает от России и других стран и организаций», — подчеркнул он.

17 апреля молдавский президент Игорь Додон заявил, что Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании на сумму €200 млн.

Позднее Конституционный суд Молдавии приостановил вступление в силу закона о получении страной кредита от России. 7 мая суд признал соглашение неконституционным.

По словам Додона, это ударит по бюджетным работникам и пенсионерам, а также всей экономике страны.

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