Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании

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Молдавский президент Игорь Додон заявил, что Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании на сумму €200 млн.
Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании
  • Reuters

Об этом этом Додон написал на своей странице в Facebook.

«Посол Республики Молдова в Российской Федерации Андрей Негуца подписал с руководством Министерства финансов России соглашение о кредитовании Республики Молдова. Документ предусматривает выделение нашей стране первого транша кредита в размере €200 млн», — отметил президент.

Ранее депутат парламента Молдавии, политолог Богдан Цырдя в беседе с ФАН рассказал об интересе российского бизнеса к республике.

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