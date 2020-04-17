Молдавский президент Игорь Додон заявил, что Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании на сумму €200 млн.

Об этом этом Додон написал на своей странице в Facebook.

«Посол Республики Молдова в Российской Федерации Андрей Негуца подписал с руководством Министерства финансов России соглашение о кредитовании Республики Молдова. Документ предусматривает выделение нашей стране первого транша кредита в размере €200 млн», — отметил президент.

Ранее депутат парламента Молдавии, политолог Богдан Цырдя в беседе с ФАН рассказал об интересе российского бизнеса к республике.