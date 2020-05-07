Додон раскритиковал решение КС Молдавии по кредиту от России

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Молдавский президент Игорь Додон раскритиковал решение Конституционного суда о незаконности соглашения по кредиту от России в размере €200 млн.
Додон раскритиковал решение КС Молдавии по кредиту от России
  • globallookpress.com

«Это сильный удар по миллионам молдаван, которые ожидали помощи от этих денег. Оппозиционные партии вместе с олигархическими силами, которые оспорили в КС эту финансовую помощь, добились сегодня циничного решения, направленного против собственных граждан в попытке оставить их без денег, не позволить государству помочь им», — написал Додон в Facebook.

Он отметил, что это ударит по бюджетным работникам и пенсионерам, а также всей экономике страны.

«С обеспокоенностью констатируем, что судьи КС, поддержавшие сегодня отмену финансовой помощи из Российской Федерации, показали, что поддерживают интересы политических кланов, а не интересы и потребности граждан», — добавил глава государства.

17 апреля молдавский президент Игорь Додон заявил, что Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании на сумму €200 млн.

Позднее Конституционный суд Молдавии приостановил вступление в силу закона о получении страной кредита от России. 7 мая суд признал соглашение неконституционным.

По словам главы государства, в случае аннулирования соглашения у страны «не будет денег на ремонт дорог, в зону риска попадут инвестиционные проекты, а также социальные выплаты».

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