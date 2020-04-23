Додон прокомментировал решение КС Молдавии о кредите от России

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Молдавский президент Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova прокомментировал решение Конституционного суда Молдавии приостановить вступление в силу закона о получении страной кредита от России в размере €200 млн.
Додон прокомментировал решение КС Молдавии о кредите от России
  • РИА Новости

«КС приостановил в силу вступление в действие закона о получении кредита, это значит, что я не смогу подписать его завтра или в понедельник, но я и не торопился. Если представить, что это соглашение с Россией будет аннулировано, то у нас не будет денег на ремонт дорог, в зону риска попадут инвестиционные проекты, а также социальные выплаты», — цитирует РИА Новости Додона.

Он отметил, что «эффект будет очень негативным».

17 апреля Додон заявил, что Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании на сумму €200 млн.

Позднее Конституционный суд Молдавии приостановил вступление в силу закона о получении страной кредита от России.

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