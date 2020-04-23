Суд в Молдавии приостановил соглашение о получении кредита от России
- Reuters
Об этом сообщила пресс-служба суда.
«Конституционный суд удовлетворил просьбу депутата парламента Молдавии Сергея Сырбу и приостановил действие, включая процедуру вступления в силу закона №57 от 23 апреля 2020 года о ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Молдавии о предоставлении правительству Молдавии государственного финансового займа», — утверждается в решении.
17 апреля молдавский президент Игорь Додон заявил, что Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании на сумму €200 млн.