КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России
- Reuters
Такое решение зачитала глава суда Домника Маноле.
«КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита», — цитирует её РИА Новости.
Кроме того, неконституционными признаны и решения правительства о заключении кредитного соглашения с Россией и о его ратификации.
Это окончательное решение, оно не подлежит обжалованию, уточняет агентство.
17 апреля молдавский президент Игорь Додон заявил, что Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании на сумму €200 млн.
Позднее Конституционный суд Молдавии приостановил вступление в силу закона о получении страной кредита от России.
По словам главы государства, в случае аннулирования соглашения у страны «не будет денег на ремонт дорог, в зону риска попадут инвестиционные проекты, а также социальные выплаты».