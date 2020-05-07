КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России

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Конституционный суд Молдавии признал неконституционным соглашение о получении страной кредита от России в размере €200 млн.
КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России
  • Reuters

Такое решение зачитала глава суда Домника Маноле.

«КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита», — цитирует её РИА Новости.

Кроме того, неконституционными признаны и решения правительства о заключении кредитного соглашения с Россией и о его ратификации.

Это окончательное решение, оно не подлежит обжалованию, уточняет агентство.

17 апреля молдавский президент Игорь Додон заявил, что Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании на сумму €200 млн.

Позднее Конституционный суд Молдавии приостановил вступление в силу закона о получении страной кредита от России.

По словам главы государства, в случае аннулирования соглашения у страны «не будет денег на ремонт дорог, в зону риска попадут инвестиционные проекты, а также социальные выплаты».

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