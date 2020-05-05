Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств на парад Победы в Минске.

«Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск», — приводит БЕЛТА его слова.

Лукашенко заявил, что Белоруссия больше всех пострадала в годы Великой Отечественной войны и практически «была стёрта с лица земли».

Ранее белорусский лидер заявил, что власти не могут отменить парад 9 мая, посвящённый Дню Победы, несмотря на распространение коронавирусной инфекции.

16 апреля президент России Владимир Путин поручил изменить график проведения парада Победы в Москве и отложить все торжественные мероприятия из-за ситуации с COVID-19 в России.

28 апреля он объявил, что в небе над Москвой 9 мая состоится авиационный парад, в котором примут участие самолёты и вертолёты.