Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы в Минск
- РИА Новости
«Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск», — приводит БЕЛТА его слова.
Лукашенко заявил, что Белоруссия больше всех пострадала в годы Великой Отечественной войны и практически «была стёрта с лица земли».
Ранее белорусский лидер заявил, что власти не могут отменить парад 9 мая, посвящённый Дню Победы, несмотря на распространение коронавирусной инфекции.
16 апреля президент России Владимир Путин поручил изменить график проведения парада Победы в Москве и отложить все торжественные мероприятия из-за ситуации с COVID-19 в России.
28 апреля он объявил, что в небе над Москвой 9 мая состоится авиационный парад, в котором примут участие самолёты и вертолёты.