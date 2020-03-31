В Минске заявили, что российские военные примут участие в параде

В пресс-службе Министерства обороны Белоруссии заявили, что представители Вооружённых сил России примут участие в военном параде 9 мая в Минске по случаю Дня Победы.

«От Вооружённых сил Российской Федерации планируется участие парадного расчёта БТР-82А и парадного расчёта оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», — приводит ТАСС сообщение оборонного ведомства.

Отмечается, что в параде примут участие 185 единиц техники, которые пройдут 18 парадными расчётами. 16 парадных расчётов будет от Белоруссии и два — от России.

В небе надо городом пролетит 34 воздушных судна от Белоруссии и семь — от России.

В составе пешей колонны парада пройдут 22 парадных расчёта: 20 белорусских и по одному — от России и Китая.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в стране не будут отменять запланированные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне мероприятия.