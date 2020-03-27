Белоруссия не будет отменять мероприятия к 75-летию Победы
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Об этом сообщает БЕЛТА.
Лукашенко отметил, что празднование Дня Победы не затеряется в негативном информационном потоке.
По его словам, подготовка к празднованию в республике продолжается, запланированные мероприятия не отменяются.
25 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность отмены парада Победы в Москве в связи с коронавирусом обсуждается, решение пока не принято.
Ранее Лукашенко заявлял, что воспринимает ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции как «очередной психоз».