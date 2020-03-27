Белоруссия не будет отменять мероприятия к 75-летию Победы

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не будут отменять из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запланированные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне мероприятия.
Белоруссия не будет отменять мероприятия к 75-летию Победы
  • © Svetlana Lazarenka/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что празднование Дня Победы не затеряется в негативном информационном потоке. 

По его словам, подготовка к празднованию в республике продолжается, запланированные мероприятия не отменяются.

25 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность отмены парада Победы в Москве в связи с коронавирусом обсуждается, решение пока не принято.

Ранее Лукашенко заявлял, что воспринимает ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции как «очередной психоз».

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