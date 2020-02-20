Белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве

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Белорусские военнослужащие примут участие в параде Победы в Москве 9 мая.
Белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве
  • РИА Новости

Эта информация была доведена на брифинге для аккредитованных при Минобороны Беларуси военных атташе.

«Отмечено, что в 2020 году наибольшую важность для Вооружённых сил Беларуси представляют мероприятия, проводимые в честь 75-летия Великой Победы. Белорусские военнослужащие примут участие в параде как в городе Минске, так и в Москве», — приводит БЕЛТА сообщение белорусского Минобороны.

Ранее сообщалось, что делегация украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» планирует приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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