Лукашенко заявил о невозможности отмены парада Победы в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не могут отменить парад 9 мая, посвящённый Дню Победы, несмотря на распространение коронавирусной инфекции.

«Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь», — сказал глава государства во время совещания.

Лукашенко призвал помнить, что участники войны «умирали, может быть, и от вирусов, других болезней», однако «они это не ощущали порой и об этом не думали».

«И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, — скажут, что испугались», — отметил он.

Белорусский лидер добавил, что «никого тащить на это мероприятие не надо», хотя «тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло». Он также напомнил о том, что в данной ситуации важно помнить о пожилых людях, за которых «все эти инфекции прежде всего цепляются».

«Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредёмся по норам. И вообще, Беларусь — это живой памятник той войны. И я думаю, что в этот день здесь могли бы присутствовать представители всех государств», — приводит слова Лукашенко агентство БЕЛТА.

16 апреля президент России Владимир Путин поручил изменить график проведения парада Победы в Москве и отложить все торжественные мероприятия из-за ситуации с COVID-19 в России.

28 апреля он объявил, что в небе над Москвой 9 мая состоится авиационный парад, в котором примут участие самолёты и вертолёты.