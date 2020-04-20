На Украине пресекают распространение пожара из зоны ЧАЭС в Белоруссию

Украинские пожарные принимают меры по недопущению распространения лесного пожара из чернобыльской зоны в Белоруссию.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Госслужбы по ЧС Украины Владимира Демчука.

По его словам, в чернобыльской зоне по состоянию на утро 20 апреля удалось локализовать один очаг возгорания из четырёх.

«Наиболее сложный очаг пожара находится вблизи села Рудьки, где принимаются все возможные меры для недопущения перехода пожара на территорию Республики Беларусь», — сказал он.

Как отметил Демчук, всего к ликвидации пожаров в зоне отчуждения привлечено около 1300 человек и 325 единиц техники.

4 апреля сообщалось, что в чернобыльской зоне отчуждения начался лесной пожар. 14-го числа украинским пожарным удалось ликвидировать возгорание.

Украинские СМИ позднее указали, что ветер раздул в чернобыльской зоне новые очаги огня.

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