На Украине пресекают распространение пожара из зоны ЧАЭС в Белоруссию

Короткая ссылка
Украинские пожарные принимают меры по недопущению распространения лесного пожара из чернобыльской зоны в Белоруссию.
На Украине пресекают распространение пожара из зоны ЧАЭС в Белоруссию
  • Reuters

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Госслужбы по ЧС Украины Владимира Демчука.

По его словам, в чернобыльской зоне по состоянию на утро 20 апреля удалось локализовать один очаг возгорания из четырёх.

«Наиболее сложный очаг пожара находится вблизи села Рудьки, где принимаются все возможные меры для недопущения перехода пожара на территорию Республики Беларусь», — сказал он.

Как отметил Демчук, всего к ликвидации пожаров в зоне отчуждения привлечено около 1300 человек и 325 единиц техники.

4 апреля сообщалось, что в чернобыльской зоне отчуждения начался лесной пожар. 14-го числа украинским пожарным удалось ликвидировать возгорание.

Украинские СМИ позднее указали, что ветер раздул в чернобыльской зоне новые очаги огня.

Подробнее по теме — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить