В чернобыльской зоне произошёл лесной пожар

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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Украины заявили, что в чернобыльской зоне произошёл лесной пожар, возгорание тушат с помощью авиации.
В чернобыльской зоне произошёл лесной пожар
  • © Виктор Толочко
  • РИА Новости

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на украинское ведомство.

«4 апреля в 13:22 в ГосЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на тушение пожара вылетели два самолёта Ан-32П ГосЧС. Позднее к месту возгорания вылетел вертолёт ГосЧС МИ-8.

Всего к тушению пожара привлечены более 90 пожарных и 18 единиц техники, из них от ГосЧС 40 человек личного состава и восемь единиц техники. 

Ранее сообщалось, что чернобыльская зона закрылась на карантин.

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