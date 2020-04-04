В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Украины заявили, что в чернобыльской зоне произошёл лесной пожар, возгорание тушат с помощью авиации.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на украинское ведомство.

«4 апреля в 13:22 в ГосЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на тушение пожара вылетели два самолёта Ан-32П ГосЧС. Позднее к месту возгорания вылетел вертолёт ГосЧС МИ-8.

Всего к тушению пожара привлечены более 90 пожарных и 18 единиц техники, из них от ГосЧС 40 человек личного состава и восемь единиц техники.

Ранее сообщалось, что чернобыльская зона закрылась на карантин.