Чернобыльская зона закрылась на карантин
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- РИА Новости
«С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19... в ГАЗО было принято решение с 18 марта временно остановить посещения зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения для посетителей до окончания карантина», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новые заявки на посещение рассматриваться не будут, а работа сопровождающих лиц на период карантина прекратится.
В прошлом году на Украине заявили о рекордном числе посетивших Чернобыль туристов.