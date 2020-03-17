Чернобыльская зона закрылась на карантин

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Государственное агентство Украины по управлению чернобыльской зоной отчуждения с 18 марта временно остановит допуск посетителей на территорию зоны из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Чернобыльская зона закрылась на карантин
  • © Виктор Толочко
  • РИА Новости

«С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19... в ГАЗО было принято решение с 18 марта временно остановить посещения зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения для посетителей до окончания карантина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые заявки на посещение рассматриваться не будут, а работа сопровождающих лиц на период карантина прекратится.

В прошлом году на Украине заявили о рекордном числе посетивших Чернобыль туристов.

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