Чернобыльская зона закрылась на карантин

Государственное агентство Украины по управлению чернобыльской зоной отчуждения с 18 марта временно остановит допуск посетителей на территорию зоны из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19... в ГАЗО было принято решение с 18 марта временно остановить посещения зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения для посетителей до окончания карантина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые заявки на посещение рассматриваться не будут, а работа сопровождающих лиц на период карантина прекратится.

В прошлом году на Украине заявили о рекордном числе посетивших Чернобыль туристов.