На Украине заявили о рекордном числе посетивших Чернобыль туристов
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Об этом сообщило Государственное агентство по управлению зоной отчуждения.
«В этом году уже установлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения — 74 671 турист за восемь месяцев», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что в зоне отчуждения утвердили для посетителей 21 маршрут, среди них 13 наземных, пять водных и три воздушных.
5 августа государственная пограничная служба Украины сообщила о задержании шестерых сталкеров, пытавшихся попасть в зону отчуждения Чернобыльской АЭС.