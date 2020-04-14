Пожар в чернобыльской зоне ликвидирован

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Пожар в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции потушили. Об этом сообщил врио главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.
Пожар в чернобыльской зоне ликвидирован
  • Reuters

«Если коротко — пожар удалось потушить, очень помог дождь», — написал он в Facebook.

По его словам, уровень радиационного фона постоянно измеряется, но, согласно имеющимся данным, в целом он соответствует норме.

Лесной пожар продолжался в течение десяти суток, имелось несколько зон возгорания. Украинская полиция возбудила уголовное дело.

Президент страны Владимир Зеленский заявил, что внимательно следит за ситуацией и что «выводы не заставят себя ждать».

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