Пожар в чернобыльской зоне ликвидирован

Пожар в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции потушили. Об этом сообщил врио главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

«Если коротко — пожар удалось потушить, очень помог дождь», — написал он в Facebook.

По его словам, уровень радиационного фона постоянно измеряется, но, согласно имеющимся данным, в целом он соответствует норме.

Лесной пожар продолжался в течение десяти суток, имелось несколько зон возгорания. Украинская полиция возбудила уголовное дело.

Президент страны Владимир Зеленский заявил, что внимательно следит за ситуацией и что «выводы не заставят себя ждать».