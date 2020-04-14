Зеленский прокомментировал ситуацию с пожаром в чернобыльской зоне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внимательно следит за ситуацией с пожаром в чернобыльской зоне отчуждения.

«Внимательно слежу за ситуацией в чернобыльской зоне. Знаю, что пожарные делают всё возможное», — написал он в Telegram.

Украинский лидер сообщил, что во вторник, 14 апреля, заслушает доклад главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечёткина.

«Выводы не заставят себя ждать. Общество должно знать правду и быть в безопасности», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что на месте наблюдаются верховые пожары.

Лесной пожар начался 4 апреля на площади 20 га, 7 апреля она возросла до 35 га. Возбуждено уголовное дело.