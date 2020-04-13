В зоне отчуждения ЧАЭС наблюдаются верховые пожары

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Верховые пожары наблюдаются в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
В зоне отчуждения ЧАЭС наблюдаются верховые пожары
  • Reuters

«В зоне отчуждения наблюдаются верховые пожары. В 18:45 поступила информация, что в селе Рассоха продолжается верховой пожар, пришедший из села Старые Соколы. Также верховой пожар наблюдается в районе села Кривая Гора, на левом берегу Припяти», — говорится в сообщении Государственного агентства Украины по вопросам зоны отчуждения в Facebook.

Отмечается, что пожар, который был между прудом-охладителем и рекой Припять, погасили. Также погасили огонь, который дошёл до открытого распределительного устройства.

4 апреля сообщалось, что в чернобыльской зоне отчуждения начался лесной пожар. По факту возгорания украинская полиция возбудила уголовное дело.

Также сообщалось, что спасатели продолжают тушить пожар на территории трёх лесничеств в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

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