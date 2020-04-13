Украинские спасатели продолжают тушить пожар в чернобыльской зоне

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Спасатели продолжают тушить пожар на территории трёх лесничеств в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Украинские спасатели продолжают тушить пожар в чернобыльской зоне
  • Reuters

Как передаёт Интерфакс-Украина со ссылкой на ведомство, по состоянию на утро понедельника, 13 апреля, наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.

К тушению привлечено 366 человек и 88 единиц техники, в том числе три самолёта Ан-32П и три вертолёта, которые за последние сутки сбросили 370 тонн воды.

Лесной пожар начался 4 апреля на площади 20 га, 7 апреля она увеличилась до 35 га. Возбуждено уголовное дело.

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