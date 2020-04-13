На Украине лесные пожары приблизились к хранилищам с радиоактивными отходами

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Член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Ярослав Емельяненко заявил, что лесные пожары в чернобыльской зоне горят в 2 км от хранилищ с высокоактивными радиационными отходами.
На Украине лесные пожары приблизились к хранилищам с радиоактивными отходами
  • Reuters

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пост Емельяненко в Facebook.

«Ситуация критическая. Зона пылает. Местная власть отчитывается, что всё под контролем, но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории», — написал он.

По его словам, в настоящий момент огонь «идёт на Припять».

Емельяненко отметил, что огонь находится «в 2 км от хранилища радиоактивных отходов «Подлесный», где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей чернобыльской зоны».

Ранее ГАЗО заявило, что лесные пожары в чернобыльской зоне из-за сильного ветра добрались до железнодорожной станции Янов, которая располагается примерно в 3 км от Чернобыльской АЭС.

4 апреля сообщалось, что в чернобыльской зоне отчуждения начался лесной пожар. По факту возгорания украинская полиция возбудила уголовное дело.

Согласно последним данным, спасатели продолжают тушить пожар на территории трёх лесничеств в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

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