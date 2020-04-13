Лесные пожары значительно приблизились к Чернобыльской АЭС

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В пресс-службе Госагентства по управлению зоной отчуждения заявили, что пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС из-за сильного ветра добрался до железнодорожной станции Янов.
Лесные пожары значительно приблизились к Чернобыльской АЭС
  • Reuters

Об этом говорится на странице Госагентства в Facebook.

«В районе села Чистогаловка из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся через минерализованную полосу и автодорогу и, минуя участок Рыжего леса, «вышел» к железнодорожной станции Янов», — говорится в заявлении.

Как уточняет портал Liga.net, данная станция находится примерно в 3 км от Чернобыльской АЭС.

Ранее член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что сталкеры могли стать причиной пожаров в чернобыльской зоне.

4 апреля сообщалось, что в чернобыльской зоне отчуждения начался лесной пожар. По факту возгорания украинская полиция возбудила уголовное дело.

Согласно последним данным, спасатели продолжают тушить пожар на территории трёх лесничеств в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

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