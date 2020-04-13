Лесные пожары значительно приблизились к Чернобыльской АЭС
- Reuters
Об этом говорится на странице Госагентства в Facebook.
«В районе села Чистогаловка из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся через минерализованную полосу и автодорогу и, минуя участок Рыжего леса, «вышел» к железнодорожной станции Янов», — говорится в заявлении.
Как уточняет портал Liga.net, данная станция находится примерно в 3 км от Чернобыльской АЭС.
Ранее член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что сталкеры могли стать причиной пожаров в чернобыльской зоне.
4 апреля сообщалось, что в чернобыльской зоне отчуждения начался лесной пожар. По факту возгорания украинская полиция возбудила уголовное дело.
Согласно последним данным, спасатели продолжают тушить пожар на территории трёх лесничеств в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.