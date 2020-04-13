Сталкеров назвали возможной причиной пожаров в чернобыльской зоне
- Reuters
Об этом сообщает «Громадське».
«На этот раз эти поджоги произошли там, где нет никого, потому что зона закрыта на карантин, но есть нелегальные посетители, а эти поджоги произошли на «тропе жизни» сталкеров. Об этих местах есть информация в соцсетях, где сталкеры показывают, как они поджигают», — сказал он.
По мнению Емельяненко, в сложившейся ситуации «виноваты две стороны: это и человек, который делал поджоги, и люди, которые это допустили».
Он также отметил, что в настоящий момент спасатели контролируют ситуацию в чернобыльской зоне.
«Горит трава, много дыма. Ситуация контролируется эмчеэсниками. Режимом контролируемого сжигания происходит тушение. Мы ездим с дозиметром», — указал он.
4 апреля сообщалось, что в чернобыльской зоне отчуждения начался лесной пожар. По факту возгорания украинская полиция возбудила уголовное дело.
Согласно последним данным, спасатели продолжают тушить пожар на территории трёх лесничеств в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.