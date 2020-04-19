На Украине рассказали о ситуации с возгораниями в чернобыльской зоне

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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Украины рассказали о ситуации с пожарами в чернобыльской зоне.
На Украине рассказали о ситуации с возгораниями в чернобыльской зоне
  • Reuters

Как сообщает «112 Украина» со ссылкой на ведомство, в настоящий момент в чернобыльской зоне основные усилия спасателей направлены на тушение четырёх очагов тления в лесах. 

Уточняется, что в ряде сёл в данной зоне происходит тление пеньков, остатков древесины и двух торфяников.

В ГосЧС добавили, что спасатели продолжают тушить очаги пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств.

Всего к тушению пожаров в чернобыльской зоне привлечены 723 человека и задействовано 154 единицы техники.

4 апреля сообщалось, что в чернобыльской зоне отчуждения начался лесной пожар. 14-го числа украинским пожарным удалось ликвидировать возгорание.

Вместе с этим украинские СМИ позднее указали, что ветер раздул в чернобыльской зоне новые очаги огня.

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