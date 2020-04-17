В МИД России прокомментировали пожары в чернобыльской зоне

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала пожары в чернобыльской зоне на Украине.
В МИД России прокомментировали пожары в чернобыльской зоне
  • Reuters

По её словам, российская сторона готова оказать помощь украинским властям в борьбе с лесными пожарами в данном регионе, если поступит соответствующая просьба.

«Мы отслеживаем ситуацию с лесными пожарами... На данный момент просьб от украинской стороны по оказанию какого-либо содействия нам не поступало. Если украинские коллеги направят соответствующие обращения, то мы будем готовы их рассмотреть», — сказала она.

4 апреля сообщалось, что в чернобыльской зоне отчуждения начался лесной пожар. 14-го числа украинским пожарным удалось ликвидировать возгорание, однако задымление ощущается до сих пор.

Также украинские СМИ указывают, что ветер уже раздул в чернобыльской зоне новые очаги огня.

Подробнее по теме — в материале RT.

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