В МИД России прокомментировали пожары в чернобыльской зоне
- Reuters
По её словам, российская сторона готова оказать помощь украинским властям в борьбе с лесными пожарами в данном регионе, если поступит соответствующая просьба.
«Мы отслеживаем ситуацию с лесными пожарами... На данный момент просьб от украинской стороны по оказанию какого-либо содействия нам не поступало. Если украинские коллеги направят соответствующие обращения, то мы будем готовы их рассмотреть», — сказала она.
4 апреля сообщалось, что в чернобыльской зоне отчуждения начался лесной пожар. 14-го числа украинским пожарным удалось ликвидировать возгорание, однако задымление ощущается до сих пор.
Также украинские СМИ указывают, что ветер уже раздул в чернобыльской зоне новые очаги огня.
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