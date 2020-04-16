Жителей Киева попросили не открывать окна из-за задымлённости
- Reuters
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале горсовета украинской столицы.
«В Киеве в воздухе зафиксированы продукты горения — специалисты просят закрыть окна и не выходить на улицу. В столице наблюдается задымлённость», — цитирует сообщение РИА Новости.
Лесной пожар в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС продолжался в течение десяти суток. Украинская полиция открыла уголовное производство.
14 апреля врио главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов заявил о ликвидации пожара в чернобыльской зоне отчуждения.