На Украине за сутки выявили более 500 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки на Украине зафиксирован 501 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:00 17 апреля на Украине 4662 лабораторно подтверждённых случая COVID-19.

Общее число летальных случаев составляет 125. При этом 246 пациентов выздоровели.

Накануне на Украине выявили 397 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Министерство образования Украины дало учебным заведениям рекомендацию воздержаться от проведения последних звонков и выпускных из-за распространения коронавируса.