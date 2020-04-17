На Украине за сутки выявили более 500 новых случаев заражения коронавирусом

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За сутки на Украине зафиксирован 501 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19.
На Украине за сутки выявили более 500 новых случаев заражения коронавирусом
  • Reuters
  • © Gleb Garanich

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:00 17 апреля на Украине 4662 лабораторно подтверждённых случая COVID-19.

Общее число летальных случаев составляет 125. При этом 246 пациентов выздоровели.

Накануне на Украине выявили 397 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Министерство образования Украины дало учебным заведениям рекомендацию воздержаться от проведения последних звонков и выпускных из-за распространения коронавируса.

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