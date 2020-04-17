На Украине за сутки выявили более 500 новых случаев заражения коронавирусом
- Reuters
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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:00 17 апреля на Украине 4662 лабораторно подтверждённых случая COVID-19.
Общее число летальных случаев составляет 125. При этом 246 пациентов выздоровели.
Накануне на Украине выявили 397 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Министерство образования Украины дало учебным заведениям рекомендацию воздержаться от проведения последних звонков и выпускных из-за распространения коронавируса.