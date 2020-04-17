На Украине рекомендовали школам не проводить последние звонки и выпускные

Короткая ссылка
Министерство образования Украины дало учебным заведениям рекомендацию воздержаться от проведения последних звонков и выпускных из-за распространения коронавируса.
На Украине рекомендовали школам не проводить последние звонки и выпускные
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении министерства в Facebook.

«Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в 2019/2020 учебном году рекомендуется не проводить массовые меры, в том числе последние звонки и выпускные вечера», — указано в тексте.

Также учебным заведениям рекомендовано увеличить время на обобщение и закрепление материала за предыдущий год.

Ранее стало известно, что на Украине почти 800 медиков заразились COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить