На Украине рекомендовали школам не проводить последние звонки и выпускные
- Reuters
Об этом говорится в сообщении министерства в Facebook.
«Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в 2019/2020 учебном году рекомендуется не проводить массовые меры, в том числе последние звонки и выпускные вечера», — указано в тексте.
Также учебным заведениям рекомендовано увеличить время на обобщение и закрепление материала за предыдущий год.
Ранее стало известно, что на Украине почти 800 медиков заразились COVID-19.