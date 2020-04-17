На Украине рекомендовали школам не проводить последние звонки и выпускные

Министерство образования Украины дало учебным заведениям рекомендацию воздержаться от проведения последних звонков и выпускных из-за распространения коронавируса.

Об этом говорится в сообщении министерства в Facebook.

«Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в 2019/2020 учебном году рекомендуется не проводить массовые меры, в том числе последние звонки и выпускные вечера», — указано в тексте.

Также учебным заведениям рекомендовано увеличить время на обобщение и закрепление материала за предыдущий год.

Ранее стало известно, что на Украине почти 800 медиков заразились COVID-19.