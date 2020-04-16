На Украине за сутки выявили почти 400 новых случаев коронавируса

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На Украине за сутки выявили 397 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заразившихся составило 4161.
На Украине за сутки выявили почти 400 новых случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Отмечается, что всего в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 116 человек, из них 62 мужчины и 54 женщины.

Количество выздоровевших достигло 186.

Накануне сообщалось, что в Ивано-Франковской области Украины 14 сотрудников роддома Калушской центральной районной больницы (ЦРБ) заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, его работа приостановлена.

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