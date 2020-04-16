На Украине за сутки выявили почти 400 новых случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
Отмечается, что всего в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 116 человек, из них 62 мужчины и 54 женщины.
Количество выздоровевших достигло 186.
Накануне сообщалось, что в Ивано-Франковской области Украины 14 сотрудников роддома Калушской центральной районной больницы (ЦРБ) заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, его работа приостановлена.