На западе Украины 14 работников роддома заразились коронавирусом
- Reuters
«Калушский роддом действительно закрыли в связи с тем, что заболевание коронавирусом подтверждено методом ПРЛ-диагностики у 14 человек, из них четверо врачей (трое акушеров-гинекологов, один анестезиолог) и десять медсестёр», — приводит Интерфакс сообщение и. о. директора Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Ирины Кобельской.
Отмечается, что беременных и рожениц в роддоме в настоящее время нет.
По данным на 15 апреля, на Украине зафиксировано 3764 случая заболевания COVID-19.