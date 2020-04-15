На западе Украины 14 работников роддома заразились коронавирусом

Короткая ссылка
В Ивано-Франковской области Украины 14 сотрудников роддома Калушской центральной районной больницы (ЦРБ) заразились коронавирусом COVID-19, его работа приостановлена.
На западе Украины 14 работников роддома заразились коронавирусом
  • Reuters

«Калушский роддом действительно закрыли в связи с тем, что заболевание коронавирусом подтверждено методом ПРЛ-диагностики у 14 человек, из них четверо врачей (трое акушеров-гинекологов, один анестезиолог) и десять медсестёр», — приводит Интерфакс сообщение и. о. директора Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Ирины Кобельской.

Отмечается, что беременных и рожениц в роддоме в настоящее время нет.

По данным на 15 апреля, на Украине зафиксировано 3764 случая заболевания COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить