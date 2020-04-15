На западе Украины 14 работников роддома заразились коронавирусом

В Ивано-Франковской области Украины 14 сотрудников роддома Калушской центральной районной больницы (ЦРБ) заразились коронавирусом COVID-19, его работа приостановлена.

«Калушский роддом действительно закрыли в связи с тем, что заболевание коронавирусом подтверждено методом ПРЛ-диагностики у 14 человек, из них четверо врачей (трое акушеров-гинекологов, один анестезиолог) и десять медсестёр», — приводит Интерфакс сообщение и. о. директора Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Ирины Кобельской.

Отмечается, что беременных и рожениц в роддоме в настоящее время нет.

По данным на 15 апреля, на Украине зафиксировано 3764 случая заболевания COVID-19.