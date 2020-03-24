Шмыгаль не видит нужды вводить на Украине режим ЧП

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль не видит нужды вводить в стране режим чрезвычайного положения, с таким заявлением он выступил в эфире программы «Свобода слова».

«На данный момент нет нужды вводить чрезвычайное положение на Украине… развитие этого коронавируса на Украине является умеренным, в отличие от других стран», — приводит слова Шмыгаля УНН.

По его словам, введение режима ЧС в отдельных регионах, где есть случаи коронавируса, — достаточная мера.

Ранее министр инфраструктры Украины Владислав Криклий заявил, что правительство решило запретить гражданам покидать страну с туристическими целями. Как отметил глава ведомства, будет «запрещён вылет пассажиров в авиапутешествия с целью туризма».

С 24 марта во Львовской области вводится режим ЧС из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее режим ЧС был введён в Харьковской области. При этом глава Минздрава страны рекомендовал ввести режим чрезвычайного положения на всей территории страны.

По последним данным, на Украине подтверждено 73 случая заражения коронавирусом.