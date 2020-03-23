На Украине людям запретят покидать страну с туристическими целями

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Правительство Украины решило запретить своим гражданам покидать территорию страны с туристическими целями из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
На Украине людям запретят покидать страну с туристическими целями
  • Reuters

Об этом сообщает Gordon.ua со ссылкой на пост министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия в Facebook.

«С 12:00 (13:00 мск) 24 марта также будет запрещён вылет пассажиров в авиапутешествия с целью туризма. Извините за неудобства, но это вынужденная мера для предотвращения распространения коронавируса», — написал он.

Также правительство Украины приняло решение с 24 марта закрыть все аэропорты, кроме Борисполя.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел Украины ищет спонсоров для помощи украинцам, которые не могут вернуться на родину после остановки авиаперевозок в мире из-за коронавируса.

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