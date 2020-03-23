МИД Украины ищет спонсоров для помощи украинцам за рубежом

Министерство иностранных дел Украины ищет спонсоров для помощи украинцам, которые не могут вернуться на родину после остановки авиаперевозок в мире из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает «Укринформ», об этом заявил заместитель министра иностранных дел Егор Божок.

«Когда мы исчерпаем все возможности, когда хабы и другие страны тотально заблокируют все перевозки и мы выйдем на тотальный карантин, у нас есть запасной вариант. Будем пытаться искать пути материально помочь нашим гражданам, которые по тем или иным причинам останутся за границей», — сказал он.

По его словам, в настоящий момент самой сложной является ситуация с возвращением украинцев из стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Как уточнил Божок, МИД уже сейчас обращается к спонсорам с просьбой оказать материальную помощь украинцам, которые будут вынуждены остаться за границей.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провёл срочный телефонный разговор с германским коллегой Хайко Маасом. Как отметил украинский министр, Киев во всём мире ищет возможности поставки в страну тестов для выявления коронавирусной инфекции.