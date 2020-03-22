Глава МИД Украины обсудил с Маасом поставки тестов на коронавирус
- © Евгений Епанчинцев
- РИА Новости
«Срочный телефонный разговор с главой МИД Германии Хайко Маасом. Во всём мире ищем возможности поставки на Украину тестов и других средств для противодействия COVID-19. В частности, и производства наших немецких друзей», — говорится в Twitter Кулебы.
Термінова телефонна розмова з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом. В усьому світі шукаємо можливості постачання в Україну тестів та інших засобів для протидії COVID-19. Зокрема, і виробництва наших німецьких друзів. pic.twitter.com/agpNWNbePn— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 22, 2020
Ранее стало известно, что военнослужащие Вооружённых сил Украины будут патрулировать города страны из-за коронавируса.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что общественный транспорт в Киеве с 22 марта полностью прекратит свою работу в рамках ужесточения карантинных мер из-за коронавирусной инфекции COVID-19.