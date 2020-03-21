В Харьковской области введён режим чрезвычайной ситуации

Режим чрезвычайной ситуации введён в Харьковской области на Украине в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Соответствующее решение приняли 21 марта во время заседания областной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении областной администрации.

Как отметил глава области Алексей Кучер, объекты критической инфраструктуры будут работать в обычном режиме, а вопрос подвоза работников этих предприятий будет решён.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что общественный транспорт в Киеве с 22 марта прекратит свою работу.