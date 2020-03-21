В Харьковской области введён режим чрезвычайной ситуации

Короткая ссылка
Режим чрезвычайной ситуации введён в Харьковской области на Украине в связи с распространением коронавирусной инфекции.
В Харьковской области введён режим чрезвычайной ситуации
  • Reuters

«Соответствующее решение приняли 21 марта во время заседания областной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении областной администрации.

Как отметил глава области Алексей Кучер, объекты критической инфраструктуры будут работать в обычном режиме, а вопрос подвоза работников этих предприятий будет решён.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что общественный транспорт в Киеве с 22 марта прекратит свою работу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить