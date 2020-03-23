Во Львовской области введён режим ЧС из-за коронавируса

Во Львовской области Украины c 24 марта вводится режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в областной администрации.

Такое решение было принято по итогам внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«По итогам заседания принято решение об определении ситуации на территории области в связи с распространением ОРВИ, вызванной коронавирусом, как чрезвычайной ситуации медико-биологического характера регионального уровня», — говорится в заявлении.

Во Львовской области зафиксировано два случая заражения коронавирусом.

Ранее режим ЧС был введён в Харьковской области.

По последним данным, на Украине подтверждено 73 случая заражения коронавирусом.

Глава Минздрава Украины Илья Емец призвал ввести на территории всей страны режим чрезвычайного положения для борьбы с COVID-19.